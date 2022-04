The Boys: anche Reina Hardesty lascia lo spin-off, il suo ruolo è stato riscritto!

Agli ultimi abbandoni al cast dello spin-off di The Boys, secondo quanto riportato da Deadline anche Reina Hardesty ha dovuto abbandonare il progetto concepito da Prime Video per la stessa ragione dei suoi vecchi colleghi, ovvero a causa di una riscrittura significativa del suo ruolo, riscrittura che ha reso necessario un recast del personaggio.

Dei sei membri originali che erano entrati a far parte del cast dello spin-off, rimangono solo Jaz Sinclair, Lizze Broadway e Maddie Phillips. Ambientato nell'unico college americano concepito esclusivamente per giovani supereroi adulti (e gestito dalla Vought International), lo show irriverente e vietato ai minori esplorerà le vite di "Supes" condizionate dagli ormoni e dalla competizione mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, e facendo a gara per accaparrarsi i migliori contratti nelle migliori città.

Il mese scorso i fan hanno saputo che Carrero e McGhie avevano lasciato lo show (con Carrero che si è successivamente unita a The Consultant di Prime Video e alla serie limitata The Offer di Paramount+). Secondo gli ultimi resoconti, questi cambi nel cast principale della serie sarebbero dovuti sia a una nuova direzione intrapresa dalla produzione, sia all'impegno non facile di rimanere legati al progetto per oltre un anno dal suo sviluppo iniziale. Inoltre, le fonti sostengono che il personaggio di McGhie avrebbe "subito una significativa evoluzione creativa".

"Proprio come 'Mork & Mindy' si è separato da 'Happy Days' - cosa assolutamente folle e vera - il nostro spin-off esisterà nel Vought Cinematic Universe, ma avrà un tono e uno stile tutto suo", ha detto Kripke in una dichiarazione.

Nel frattempo, a giugno arriverà la terza stagione di The Boys, e già i fan non vedono l'ora di rituffarsi in questo folle mondo. E pensare che il trailer di The Boys 3 è stato segnalato milioni di volte.