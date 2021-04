The Boys, Reina Hardesty sarà la protagonista principale dello spin-off!

L'universo di The Boys continua ad espandersi: dopo il clamoroso successo delle prime due stagioni della serie principale, infatti, lo show Amazon è pronto a tornare con una serie spin-off che ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito al mondo violento e scorretto creato da Garth Ennis.

Dopo l'annuncio dei primi protagonisti dello spin-off di The Boys, dunque, ecco arrivare quello relativo all'attrice che, stando a quanto leggiamo in queste ore, andrà ad interpretare il personaggio principale dello show distribuito su Amazon Prime Video.

Si tratta di Reina Hardesty, nome che potrebbe risultare familiare alle orecchie dei fan dell'universo DC targato The CW: la nostra è infatti apparsa nella serie su Flash nei panni di Weather Witch. Ad oggi, purtroppo, non sono ancora stati rivelati dettagli sul personaggio che Hardesty interpreterà nel corso dello spin-off di The Boys: di certo, però, c'è che si tratterà di una figura di importanza centrale per lo show.

Lo spin-off di The Boys sarà ambientato in un college frequentato esclusivamente da Super e finanziato, naturalmente, proprio dalla Vought: pur non volendo ancora rivelare oltre, dunque, Amazon promette che si tratterà di una serie che seguirà le orme dello show principale in fatto di violenza e scorrettezza. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i nomi degli altri attori ingaggiati per lo spin-off di The Boys.