The Boys già rinnovata per la stagione 5? Le ultime sulla serie Prime Video

Mentre il trailer di The Boys 4 ha garantito una buona dose di hype per tutti i fan della serie, nonostante non ci sia ancora una data d'uscita disponibile, Prime Video potrebbe già essersi portata avanti con il suo programma e aver rinnovato una delle sue serie di punta per una quinta e sensazionale stagione. Vediamo cosa sta accadendo.

La notizia proviene da Hollywood North Buzz, che riferisce che i nuovi episodi della quinta stagione saranno girati a Toronto e dintorni dall'8 aprile 2024 al 22 agosto 2024.

Durante un Q&A nel 2020, il creatore di The Boys Eric Kripke aveva rivelato che pensava che lo show potesse durare almeno cinque stagioni, dato che era la durata del materiale a sua disposizione. Kripke ha poi ridimensionato tale ipotesi dopo il recente successo del primo spinoff live-action della serie, Gen V.

"Da allora ho capito che nessuno nella storia è peggiore nel prevedere la durata delle stagioni di uno show, letteralmente", aveva detto Kripke a Inverse l'anno scorso. "Ho imparato la lezione e ho smesso di prevedere il numero di stagioni di questi show. Lo scoprirete insieme a noi".

Tra The Boys e Gen V, Prime Video sta costruendo il suo piccolo universo di supereroi per rivaleggiare con quelli del Marvel Cinematic Universe e del DC Universe. Nelle ultime settimane si è cominciata a ipotizzare la data d'uscita di The Boys 4.

Parlando degli eventi di Gen V e della timeline nell'universo di The Boys: "Nella nostra mente, si svolge solo un paio di giorni dopo quanto accaduto in Gen V", ha detto recentemente Kripke a Variety a proposito degli eventi della quarta stagione di The Boys.

"Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse che penso che altri universi a fumetti si trovino a dover fare sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto consequenziale. C'è la terza stagione di The Boys, poi c'è Gen V e poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi, dopo, c'è la seconda stagione di Gen V. È più simile ai vagoni di un treno che a un piatto di spaghetti".