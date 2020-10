The Boys: le riprese della terza stagione sono vicine! Ecco quando inizieranno

Ora che abbiamo finalmente assistito alle scioccanti rivelazioni del finale di The Boys 2 possiamo finalmente tornare a goderci la tipica crisi d'astinenza che caratterizza gli appassionati di serie tv. Per fortuna arriva lo showrunner Eric Kripke a consolarci, rivelandoci qualcosa in più sul futuro della serie Amazon.

La mente a capo del progetto è stato intervistato da The Wrap ed era lecito aspettarsi una domanda sull'inizio dei lavori sulla stagione 3: "A dire il vero abbiamo scritto gran parte della sceneggiatura, quindi conosco già la maggior parte delle vicende della stagione. Forse inizio 2021? Voglio dire, viviamo in un mondo imprevedibile, ma l'obiettivo è l'inizio del 2021".

Considerando che mancano pochi mesi possiamo prenderlo come un buon segno. È probabile che, dato il successo della serie e il pieno supporto di Amazon, esistessero già dei piani a lungo termine per The Boys, per cui il processo di scrittura delle nuove puntate deve aver occupato gran parte dell'anno in corso e potrebbe ormai essere agli sgoccioli.

Detto ciò, resta da capire quando saranno disponibili i nuovi episodi. La seconda stagione ha richiesto da giugno a novembre 2019 per essere completata, ed è andata in onda a settembre 2020. Ciò significa che potremmo dover aspettare il 2022 prima di vedere come proseguirà la folle battaglia contro i controversi Super.

Vi lasciamo alle considerazioni sul futuro di The Boys, ricordandovi che nella terza stagione ci sarà anche Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy.