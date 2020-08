The Boys, tutti i ritorni e le new entry del cast nella stagione 2

Il prossimo 4 settembre arriva su Prime Video la seconda stagione di The Boys, adattamento televisivo dell'omonima serie a fumetti realizzata da Garth Ennis e Darick Robertson. In attesa di mettere finalmente gli occhi sui nuovi episodi, vediamo insieme tutti gli attori di ritorno nel cast e le new entry più attese.

Partiamo ovviamente con i Boys, che saranno presenti in formazione completa: ritroveremo infatti Jack Quaid nel ruolo di Hugh "Hughie" Campbell, Karl Urban nei panni di Billy Butcher, Tomer Capon come Frenchie, Laz Alonso come Latte Materno e Karen Fukuhara nei panni di Kimiko aka "Femmina".

Per quanto riguarda i Sette, Antony Starr torna ad interpretare il supereroe più famoso e potente del mondo nonché villain principale della serie, Patriota. Erin Moriarty riprenderà i panni della determinata Starlight, mentre nel resto del gruppo troveremo Dominique McElligott (Queen Maeve), Chace Crawford (Abisso), Jessie T. Usher (A-Train) e Nathan Mitchell (Black Noir).

Faranno ritorno dalla prima stagione anche Giancarlo Esposito (Mr. Edgar), Colby Minifie (Ashley Barrett), Malcolm Barrett (Seth), Jim Beaver (Robert Singer), Ann Cusack (Donna January), Shantel VanSanten (Becca Butcher), Samer Salem (Naqib) e Nicola Correia-Damude (Elena).

Il debutto più atteso tra le new entry è sicuramente quello di Aya Cash nei panni di Stormfront, una supereroina esplosiva e irriverente che sembra voler scalare le gerarchie dei Sette e tenere testa al finora indiscusso Patriota. A proposito del gruppo di supereroi, durante la stagione avrà un ruolo anche l'ex membro dei Sette Lamplighter (interpretato da Shawn Ashmore).

Tra le nuove aggiunte troveremo inoltre Cameron Crovetti nei panni di Ryan (il figlio di Becca e Patriota), Lovina Yavari come Ruby, P.J. Byrne come Bourke, Goran Visnjic nel ruolo di Alistair Adana, Claudia Doumit come Victoria Neuman e infine Patton Oswalt in un ruolo misterioso.



Nell'attesa, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su The Boys 2.