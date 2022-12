The Boys, un ritorno inaspettato nella stagione 4! E ci sono new entry nel cast

In attesa del quarto ciclo di episodi di The Boys, emergono novità interessanti sul casting della nuova stagione, tra sorprese inaspettate e new entry. Dopo l'annuncio della presenza di Jeffrey Dean Morgan, è stato confermato un ritorno inizialmente non previsto nel cast della quarta stagione insieme ai nuovi personaggi.

Simon Pegg tornerà nei panni di Hugh Campbell Sr. negli episodi di The Boys 4, anche se non è chiaro se lo vedremo spesso oppure sporadicamente.

Il ritorno di Simon Pegg in The Boys non è l'unica novità di giornata.



Per quanto concerne il casting della serie, è stato annunciato che Rosemarie Dewitt sarà la mamma di Hughie, in precedenza menzionata più volte senza mai apparire.

Insieme a Dewitt sono stati confermati Rob Benedict ed Elliot Knight in due ruoli al momento sconosciuti.



Il rinnovo di The Boys per la quarta stagione è stato ufficializzato ben prima della fine del terzo ciclo di episodi.

Nelle prossime settimane, a riprese avviate, potrebbero trapelare ulteriori novità e soprattutto qualche immagine dal set.



L'entusiasmo di Jeffrey Dean Morgan per The Boys 4 è stato confessato proprio dalla star di The Walking Dead:"Sono pronto!".

Nel cast dello show ritorneranno Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Antony Starr, Tomer Kapon e Karen Fukuhara.

Sin dalla prima stagione The Boys è diventata una delle serie di maggior successo su Amazon Prime Video e in generale sulle piattaforme streaming.