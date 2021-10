The Boys, una scena tagliata della stagione 2 compare online: guardate il video

Mentre attendiamo con grande curiosità la terza stagione di The Boys, l'account ufficiale della serie Amazon ci regala una scena tagliata dalla seconda stagione dello show.

Quando si realizza un prodotto d'intrattenimento, sono molti i materiali che finiscono con l'essere scartati per un motivo o per un altro, come alcune scene che non riescono a essere incluse nel prodotto finito.

Ma mentre a volte sono palesi le ragioni per cui una scena possa non essere stata inserita (magari può risultare ridondante, in quanto veicola lo stesso messaggio di un'altra, ma meno efficacemente), altre questa ci fa pensare "Peccato sia stata tagliata, era certamente d'effetto".

E la scena dalla seconda stagione di The Boys con protagonista Mother Milk (Laz Alonso) che termina finalmente la costruzione della casa per le bambole che avrebbe voluto regalare alla figlia una volta che si sarebbero calmate le acque fa probabilmente parte della seconda categoria. Soprattutto perché, come vedete anche nel post in calce alla notizia, una volta completato il lavoro M.M. decide di lasciare che sia un altro residente del rifugio a portarsi a casa tutto, in modo tale da darla in dono alla sua bambina, come a voler cementare i timori di M.M. di non poter più riabbracciare la propria famiglia.

"È proprio nello stile del personaggio" ha commentato poi uno degli sceneggiatori della serie, Darick Robertson.

Non sappiamo esattamente a che punto della seconda stagione si potesse collocare la scena, ma pensate a quante ancora ne dovranno passare i nostri protagonisti nei nuovi episodi... Specialmente dopo lo scioccante finale di The Boys 2.

E voi, che ne pensate? Vi è piaciuta questa scena dalla seconda stagione di The Boys? Fateci sapere nei commenti.