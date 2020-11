The Boys, è scontro tra Homelander e Superman in un nuovo video!

Nel mondo dei fumetti, dei supereroi e delle serie TV tutto è lecito, anche far incontrare due personaggi che non condividono lo stesso mondo e neanche lo stesso universo, come il più folle e potente dei protagonisti di The Boys e uno dei più famosi supereroi targati DC.

Stiamo ovviamente parlando di Homelander e Superman: i due erano già stati messi faccia a faccia in un recente fan-video di The Boys che aveva per primo immaginato questo incredibile scontro all'ultimo sangue, ma la clip che sta circolando in queste ore cerca di affrontare la questione in modo diverso.

Più che sullo scontro in sé, infatti, il nuovo video si concentra sulle motivazioni che potrebbero spingere il buon Clark Kent ad agire contro Patriota. I motivi di scontro, naturalmente, non mancano di certo: Superman, d'altronde, ha già dimostrato in passato di non essere uno a cui piaccia tirarsi indietro davanti a comportamenti che non gli vadano a genio (Batman ne sa qualcosa), e di comportamenti al limite del sopportabile Homelander è un vero e proprio esperto!

Insomma, in un eventuale universo condiviso uno scontro tra i due sarebbe probabilmente inevitabile! A tal proposito, cerchiamo di rispondere insieme alla domanda del secolo: chi vincerebbe in uno scontro tra Superman e Homelander? A voi l'ardua sentenza.