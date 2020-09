The Boys: Scopriamo gli easter egg presenti nelle prime tre puntate della seconda stagione

Continuiamo con le interviste allo showrunner di The Boys: questa volta Eric Kripke ha discusso della presenza di easter egg nelle puntate disponibili per la visione su Amazon Prime Video. Scopriamo quali sono.

Il celebre showrunner ha risposto alle domande dei giornalisti di Collider, rivelando quali sono le sorprese e le curiosità che gli scrittori hanno deciso di inserire nei primi tre episodi dello show. Ecco il suo commento: "Abbiamo messo numerosi easter egg nelle puntate. Io controllerei bene i vari poster e le immagini che possiamo vedere mentre Hughie è nel banco dei pegni. Sono presenti diverse sorprese, tra cui un personaggio che comparirà nella terza stagione. Oppure c'è un poster incentrato su un supereroe che si chiama Liberty, che vedremo nelle prossime puntate e che sarà molto importante mentre cerca di promuovere il suo brand".

Continua poi: "È una serie che ci permette di mostrare molti media diversi, i nostri designer sono quindi bravissimi a raccontare una storia usando ogni mezzo disponibile". Non resta che rivedere la puntata citata da Eric Krikpe per scoprire chi saranno questi misteriosi personaggi. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista ad Aya Cash di The Boys, in cui discute del suo personaggio, Stormfront.