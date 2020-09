The Boys, scopriamo insieme l'epico Soundtrack della serie

Negli ultimi giorni la seconda stagione di The Boys è approdata su Netflix rivelando al pubblico la scelta di una colonna sonora attentamente curata per ogni episodio, in grado di esprimere eventuali colpi di scena, lo stato d'animo dei vari personaggi e conferendo grande profondità tematica ed emotiva agli eventi dello spettacolo.

Sappiamo ad esempio sin dalla prima stagione che Hughie ha una grossa predilezione per la musica di Billy Joel e molto spesso le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora alle sue vicende. In questa seconda stagione The Boys, si prosegue sulla stessa falsa riga, utilizzando la grande forza espressiva delle canzoni per alcuni dei momenti più salienti del personaggio.

Ad esempio "Pressure" di Billy Joel suona in sottofondo mentre Hughie e Starlight si stanno preparando per il loro incontro segreto, mettendo in mostra così l'incredibile pressione a cui sono sottoposte entrambe le parti. Più volte poi viene riproposta in sottofondo "You're Only Human (Second Wind)" sempre di Billy Joel che secondo un dietro le quinte di Amazon Prime sarebbe proprio la canzone preferita di Hughie.

Nel primo episodio, i Rolling Stones, con "Sympathy for the Devil" sono stati scelti per la scena in cui Black Noir uccide il nuovo super terrorista Naqib. Si tratta chiaramente di una decisione carica di simbolismo religioso e pregna di significato per una scena ad altissima tensione.

Invece i Talking Heads con "Psycho Killer" suonano mentre Hughie decide di seguire Butcher nel furgone, simboleggiando appunto che nonostante lo abbia riconosciuto come leader, resta comunque una sorte di killer psicopatico. Joe Cocker con "You Are so Beautiful" invece sono la colonna sonora scelta per il personaggio di Abisso, l'eroe caduto in disgrazia, perennemente fuori luogo lontano dall'acqua.

Molte altre saranno sicuramente le canzoni eccezionali che potremo ascoltare durante i prossimi episodi della serie che non sono stati ancora diffusi. Intanto se siete curiosi date un'occhiata alla nostra recensione dei primi 3 episodi di The Boys 2.