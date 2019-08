The Boys: scopriamo i motivi dell'assenza di alcuni personaggi

Quando si scrive l'adattamento per il piccolo schermo di un'opera, sia essa una serie di libri o dei fumetti, generalmente si devono tagliare le parti superflue per ragioni di tempo e di budget. Lo show The Boys, ispirato alla saga scritta da Garth Ennis, non fa eccezione e lo showrunner ci spiega quali sono stati i motivi di alcuni tagli.

Eric Kripke, intervistato da Entertainment Weekly parla soprattutto dell'assenza di Terror, il cane di Billy che i fan hanno potuto vedere solo in una scena flashback della serie: "Terror non è presente nella serie per una ragione semplice e noiosa, è molto complicato lavorare con gli animali. Abbiamo uno show così complicato che avevo paura di avere anche un animale che non ascolta il regista, o a cui non importa degli stunt, degli effetti pirotecnici, della CGI o del tuo green screen, insomma a cui non gliene frega niente".

Anche il personaggio di Jack From Jupiter è stato cancellato dallo show, questo perché andava contro quella che è stata la filosofia scelta dal creatore di Supernatural: "Non vogliamo dei mitologici, né alieni da altri pianeti, ma solo esseri umani che si sono ritrovati con questi poteri straordinari".

Siamo sicuri che i fan potranno rivedere Terror nel corso delle prossime puntate, è stato confermato infatti il rinnovo di The Boys per una seconda stagione. Invece se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione della serie tratta dai fumetti di Garth Ennis.