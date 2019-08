The Boys: la seconda stagione sarà meglio della prima, parola di Goldberg e Rogen

La prima foto dal set ci aveva mostrato cast e crew di The Boys già a lavoro sulla seconda stagione, che a quanto pare sarà non solo più grande e sanguinosa, ma decisamente migliore della prima.

A sostenerlo sono due dei tre creatori dello show, Evan Goldberg e Seth Rogen, che stando a quanto riportato da Collider, avrebbero già visto il primo episodio.

"Hanno più risorse per questa stagione. Stanno aggiungendo più personaggi, la portata dello show aumenta in maniera organica man mano che questo progredisce. In realtà, abbiamo appena visto il primo episodio della seconda stagione, proprio questa settimana. È stata una cosa incredibile per noi come produttori. È decisamente meglio di quanto avrei mai potuto sperare che fosse" avrebbe commentato Rogen.

Goldberg ha poi rincarato la dose, dicendo che "La seconda stagione è decisamente migliore rispetto alla prima. Si vede subito anche dall'aspetto, dà la sensazione che sia 'più grande', gli attori sono più a loro agio".

Anche Rogen ci tiene a puntualizzare questo aspetto: "Con uno show come The Boys, dove il tono è così unico e particolare, per gli attori essere in grado di vedere [il risultato finale della prima stagione] e dire 'Oh, ecco com'è!' è qualcosa che permette loro di tornare a lavorarci con un maggiore senso di appartenenza".

Viste le ottime performance da parte del cast finora, fa solo piacere sentire che vedremo qualcosa di ancora più soddisfacente.

Non abbiamo ancora una data di messa in onda per la seconda stagione di The Boys, ma si ipotizza estate 2020.