The Boys, la serie Amazon è 'diabolica' in tutte le lingue del mondo: eccone la prova

La serie tv di Amazon Prime Video The Boys è tra le più sorprendenti e irriverenti in circolazione, e qualcuno oserebbe definirla anche... Diabolica. Vi fa venire in mente qualcosa? Allora date un'occhiata a questo simpatico video.

Mentre attendiamo con ansia e trepidazione la terza stagione di The Boys (e non in minima parte per via del debutto di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy), Amazon ha deciso di mostrarci quanto diabolica sappia essere la serie in tutte le lingue del mondo.

Nel breve video che trovate in calce alla notizia, infatti, la caratteristica battuta pronunciata spesso da Billy Butcher, il personaggio di Karl Urban, è mostrata sia in versione originale, che tradotta in varie lingue, incluso il nostro italiano.

E a proposito di cose diaboliche, la terza stagione di The Boys si preannuncia già essere la più fuori di testa vista finora, e considerato lo scioccante finale della seconda, è davvero tutto dire.

Al momento non abbiamo idea di quando i nuovi episodi di The Boys possano arrivare su Amazon Prime Video, ma ovviamente vi terremo aggiornati non appena vi saranno novità al riguardo.

E voi, quale stagione di The Boys avete preferito finora? E quanto attendete la terza? Fateci sapere la vostra nei commenti.