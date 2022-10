The Boys, la serie Amazon ha lanciato una versione oscura di un tormentone di Stan Lee!

La satira di The Boys è un tratto distintivo della serie tv. Sono moltissime le citazioni presenti all'interno dello show, e una di queste riguarda una leggenda del mondo fumettistico come Stan Lee. Nonostante non sia mai nominato all'interno della narrazione, una connessione la si può riscontrare nel personaggio della Leggenda.

Il personaggio chiamato Leggenda è un mix di creatori di fumetti: ha il sigaro del co-creatore di Thor, Jack Kirby, gli occhiali dell'editore di Batman Julie Schwartz e l'irritabilità dell'editore di Superman, Mort Wiesinger.

Ma c'è una frase che lo lega in maniera inequivocabile a Stan Lee:"Quando il mio ragazzo è stato ucciso a scopo di lucro, il vero credente in me è morto per sempre".



Si tratta di una scelta di parole interessante perché Stan Lee si riferiva sempre ai fan della Marvel come 'Veri Credenti'. Si tratta di una frase accuratamente selezionata da Garth Ennis.

Una versione piuttosto oscura e macabra della famosa definizione di Stan Lee.



La citazione di Stan Lee da parte della Leggenda in The Boys è un potente promemoria del fatto che mentre i supereroi salvano sempre la situazione nei fumetti, nel mondo reale non è sempre così.

