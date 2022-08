The Boys, la serie Amazon prende in giro Warner Bros. Discovery e DC con Vought++

La genialità di The Boys sta anche in ciò che circonda la serie al di fuori dello schermo, e in come sappia sfruttare l'attualità a suo vantaggio per far parlare dello show. Proprio come è successo oggi con Warner Bros. Discovery, DC e Vought++.

Le ultime notizie sul fronte della neonata partnership tra Warner Bros. e Discovery e DC e riguardanti i servizi di streaming HBO Max e Discovery+ stanno facendo ampiamente discutere in questi giorni, e chi poteva cogliere la palla al balzo meglio dei social media manager e della produzione di The Boys?

Sull'account Twitter di The Boys è infatti comparso l'annuncio della fusione delle fittizie piattaforme streaming del mondo dello show in un unico servizio... Vi ricorda qualcosa?

"Vought vi offrirà un unico servizio streaming con un'app facilissima da usare. VTV+, VNN+ e VSN+ sono ora parte di Vought++! È plus-plus al costo aggiuntivo di soli $29.99 al mese" si legge nel tweet "Riguardatevi Dawn of the Seven con i ragazzi, tuffatevi in Property Flippers con le ragazze, e tanto altro!".

Insomma, un'altra brillante e irriverente trovata di marketing in attesa della quarta stagione di The Boys, che tra l'altro potrebbe figurare anche l'attore di Supernatural e The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan. Chissà quali sorprese ci riserverà...