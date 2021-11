The Boys, la serie Amazon presenta il Vought+ Day! Guardate l'esilarante video

Che The Boys sappia sempre come sfruttare al massimo l'attualità e la cultura pop lo sapevamo già, ma anche oggi la genialità della serie Amazon ha colpito nel segno con una parodia del Disney+ Day.

Abbiamo avuto il Disney+ Day, ma chi ha detto che non possiamo avere anche il Vought+ Day?

La rinomata multinazionale dell'universo di The Boys torna ad essere protagonista con i suoi supereroi in un nuovo (finto) video promozionale. Di cosa? Ma del servizio streaming Vought+, ovviamente, e dell'evento noto come Vought+ Day.

"Buon Vought+ Day! Ecco uno sguardo a ciò che sta per arrivare sulla piattaforma streaming preferita di tutta l'America. Abbonatevi adesso, prima che il prezzo dell'abbonamento salga di nuovo la prossima settimana" si legge nella caption del post pubblicato quest'oggi dall'account Twitter Vought International.

Nel filmato in allegato troviamo poi una parodia di uno spot di presentazione del servizio streaming, che vede i Sette farsi promoter dell'offerta, indicando le numerose sezioni tematiche (sport, cinema, musica) con ancor più numerose ripetizioni della parola "Plus".

Insomma, in attesa della terza stagione di The Boys, Eric Kripke e soci sanno comunque sempre come intrattenerci, non trovate?

Le prime due stagioni di The Boys sono attualmente disponibili per la visione su Amazon Prime Video, mentre è attualmente in lavorazione anche uno spin-off di The Boys.