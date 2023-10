The Boys: la serie avrà altri spin-off dopo Gen V? Parla il produttore

Sin da principio, era evidente che la serie tv The Boys sarebbe arrivata per restare. Già la primissima puntata rivestiva un ruolo chiarificatore: in un cinema in preda ad una bulimia di prodotti supereroistici, lo show dimostrava l'intenzione di ribaltare le carte in tavola, mostrandoci gli eroi sotto altri, nefasti punti di vista.

Col suo personale ritratto di una società cruda nella quale le vere figure eroiche (sempre se si possano definire tali) non sono coloro che indossano tuta e mantello bensì gli uomini, spesso i reietti, gli scarti della società, The Boys ha conquistato il cuore di milioni di fan, coinvolti da questa opera di totale riscrittura del genere dei cinecomics, a metà strada tra antitesi e parodia.

In attesa della quarta stagione di The Boys, la cui realizzazione è stata rallentata per via dello sciopero di attori e sceneggiatori, il mondo dei "super" continua ad espandersi con la serie spin-off Gen V (disponibile in streaming su Prime Video), che ci presenta le vicende di giovani aspiranti eroi iscritti alla Goldolkin University School of Crimefighting.

Finora tutti gli indizi sembrano presagire un successo unanime: i primi episodi hanno conquistato il pubblico, riproducendo fedelmente i toni dello show principale ed amalgamandoli in maniera impeccabile ad un’atmosfera teen che contraddistingue il prodotto.

In attesa delle nuove puntate pubblicate con cadenza settimanale, i fan cominciano già ad interrogarsi su nuovi, ipotetici approfondimenti del mondo di The Boys. A rispondere alle loro domande ci ha pensato il produttore Pavun Shetty, esplicitando il proprio approccio e modus operandi incentrato sulla qualità, non tanto sulla quantità.

"Siamo fortunati che i fan amino così tanto Gen V", esordisce Shetty. “Ci sono molti aspetti dei libri dai quali potremmo trarre ispirazione e vantaggio”, continua, "ma penso che la cosa più importante per noi sia essere diligenti ed attenti riguardo ciò che faremo in futuro".

Il produttore predica calma, dunque, aggiungendo: "Ci piacerebbe avere più show, ma penso che il pubblico sia davvero intelligente, esperto ed in grado di capire le ragioni per cui una serie viene pubblicata […]. Penso che gli spettatori possano intuire quando si tratta semplicemente di un progetto fine a se stesso, pertanto stiamo cercando di comprendere come potrebbe essere la prossima serie e come potrebbe adattarsi all'universo".

Gen V, d’altronde, è "un pezzo di puzzle che si adatta a tutto il resto, non è uno spettacolo fine a se stesso”, conclude Shetty, il quale tiene particolarmente a mettere in risalto la precisione e la cura con le quali il suo team lavora in piena ottica progettuale, mai individuale né, quantomeno, utilitaristica.

Per quanto possa sembrare ossimorico in relazione ai toni parodici di The Boys riguardo il mondo dei cinefumetti, fatto di continui prequel, sequel e spin-off, le parole del produttore sembrano non chiudere le porte a futuri excursus in grado di ampliare ulteriormente la serie madre. Sembra certo, tuttavia, che tali eventuali progetti non arriveranno copiosamente e frettolosamente, bensì in maniera ragionata e adatta ad una narrazione ottimale.

Intanto, nonostante la serie sia ancora alle battute iniziali, già la showrunner di Gen V spera nella seconda stagione, cavalcando l’onda del successo che i nuovi personaggi stanno riscuotendo a livello globale. Continuando di questo passo, lo scenario non sembra per nulla improbabile.