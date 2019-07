The Boys: la serie è disponibile su Prime Video con un giorno di anticipo

L'attesa serie TV a tema supereroistico è già disponibile per tutti i fan dell'irriverente saga di fumetti scritta da Garth Ennis. Se invece non conoscete ancora l'opera, ecco il final trailer di The Boys.

Lo show è composto da 8 episodi, dalla durata di un'ora. Amazon sembra essere particolarmente fiduciosa della buona riuscita della serie, avendo già rinnovato The Boys per una seconda stagione. Tra i motivi di questa scelta troviamo sicuramente il cast d'eccezione: tra i protagonisti potremo vedere in azione Karl Urban, conosciuto per la sua interpretazione del famoso Giudice Dredd e per il suo ruolo ne Il Signore degli Anelli, Jack Quaid, Antony Starr e Karen Fukuhara. Produttori esecutivi sono invece Eric Kripke, creatore di Supernatural e Seth Rogen.

Gli abbonati al servizio streaming di Prime Video hanno già potuto immergersi in una delle pazze avventure scritte da Garth Ennis: The Preacher, serie giunta ormai alla sua quarta stagione.

Per chi non lo sapesse, The Boys ci mostra cosa accadrebbe se i supereroi, amati dalla folla come se fossero delle divinità, abusassero dei loro poteri, usandoli per corrompere politici e per il proprio tornaconto. A combattere contro i cosiddetti Seven ci penserà Billy Butcher, insieme al suo gruppo di disperati conosciuti come The Boys.