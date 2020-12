The Boys tra le serie preferite del 2020 di Barack Obama, Kripke e Rogen lo ringraziano

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama ha condiviso su Twitter i suoi film e le sue serie preferite del 2020 e tra queste figura anche The Boys di Amazon Prime Video. Nessun è stato più sorpreso da questa notizia dello showrunner Eric Kripke e dal produttore esecutivo della serie Seth Rogen.

Entrambi hanno usato Twitter per ringraziarlo, sottolineando anche quanto sia strano che a un ex presidente piaccia il loro spettacolo.



"Entusiasta di sapere che il presidente Obama si è divertito a guardare il nostro programma che ha una scena in cui qualcuno viene ucciso da un pe*e di dieci piedi", ha twittato Rogen.



"Ummm. Ragazzi? Cristo. SH * T," ha scritto Kripke. "Grazie per la visione, @BarackObama. Se mai vuoi uscire, contattami nei miei messaggi diretti. (Ma seriamente, è fantastico, GRAZIE)." In un tweet successivo, Kripke ha aggiunto: "Una parte di me: in un anno difficile, questo è un momento davvero sorprendente per me. Sono grato a @BarackObama. Un'altra parte di me: non posso credere che abbia guardato il face-sitting, delle branchie e una balena che esplode in #TheBoys??"



Altri spettacoli indicati dal presidente come i suoi preferiti dell'anno includono Better Call Saul, LA Regina degli Scacchi, I May Destroy You, The Good Lord Bird, Devs, The Last Dance, Mrs. America, The Good Place e City So Real.



The Boys si sta già preparando per una terza stagione la cui produzione inizierà nella prima parte del 2021 e che Kripke assicura essere ancora più folle della seconda stagione di The Boys.