The Boys, la serie Prime Video prende in giro i rumor sul cast di Fantastici Quattro

Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le voci intorno al futuro cast dei Fantastici Quattro, per l'esordio del team nel Marvel Cinematic Universe. Una serie di rumor che non è sfuggita alla serie di Amazon Prime Video The Boys, che nelle ultime ore si è divertita a prendere in giro proprio l'MCU e i Fantastici Quattro.

Uno dei papabili al ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana è infatti Jack Quaid, star di The Boys. Una voce che in realtà è stata smentita ma gli account X di Prime Video e The Boys hanno pubblicato dei post che mostrano uno screenshot di Hughie Campbell, il personaggio di Quaid nella serie, seduto di fronte a Frenchie (Tomer Kapon), Billy Butcher (Karl Urban) e Marvin Milk (Laz Alonso) con una didascalia che ironizza sui Fantastici Quattro.



"È già nei Fantastici Quattro" si legge nel post. L'account di The Boys ha pubblicato una foto della seconda stagione in cui Fiaccola (Shawn Ashmore) si accende e si suicida di fronte a Hughie mentre quest'ultimo urla, con la didascalia:"Fiamma Accesa, amici".



Jack Quaid è soltanto l'ultima star che ha smentito la propria partecipazione al prossimo progetto dei Fantastici Quattro, dopo Matt Smith, Mila Kunis e Jodie Comer.

Kevin Feige punta molto sul progetto dei Fantastici Quattro anche se lo sciopero di attori e sceneggiatori potrebbe creare qualche grattacapo e far slittare la produzione.



Ma quando esce la nuova stagione di The Boys su Amazon Prime Video?