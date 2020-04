The Boys: la serie è già stata rinnovata per la terza stagione?

Nonostante la seconda stagione di The Boys sia ancora inedita, la serie potrebbe essere già stata rinnovata per una terza stagione. Secondo The Cinema Spot infatti il rinnovo sarebbe cosa certa. Se il report dovesse essere confermato di certo non sarà una grossa sorpresa per i fan, dopo l'ottimo risultato della prima stagione.

Oltre al report che riguarda la possibile terza stagione di The Boys sono usciti anche i titoli degli episodi della seconda stagione, apparsi anche sul sito di Writers Guild of America West. Da 'The Big Ride' a 'Proper Preparation and Planning', diversi titoli sono stati ufficializzati.



Basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys ha conquistato tantissimi fan già dalla prima stagione e lo showrunner Eric Kripke ha promesso una trama ancor più contorta nella seconda stagione.

I lavori per la seconda stagione sono proseguiti nonostante l'arresto delle produzioni a causa della pandemia di Coronavirus. Kripke ha confermato che le riprese principali della serie a fine marzo erano già concluse.

La serie è quindi in post-produzione e molto del lavoro è possibile svolgerlo da remoto. In arrivo con la seconda stagione ci sono i Funko Pop! degli antieroi.

Inoltre a marzo Karl Urban di The Boys ha diffuso un messaggio per i fan nel periodo complicato legato alla diffusione della pandemia di COVID-19 che ha imperversato anche nell'industria cinematografica e televisiva.