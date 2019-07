The Boys: la serie è già stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione

Neanche il tempo di pubblicare il nostro esclusivo first look alla prima stagione di The Boys, ancora sotto embargo, che Amazon Prime ha ufficialmente annunciato la seconda stagione della serie televisiva tratta dall'omonimo fumetto creato da Garth Ennis.

La conferma è arrivata durante il panel dedicato all'attesa serie tv tenutosi nel corso della notte al Comic-Con 2019.

La prima stagione, lo ricordiamo, debutterà sul servizio di streaming on demand di proprietà di Amazon a partire dal prossimo 26 luglio. Per altre informazioni, recuperate le prime foto ufficiali di The Boys e soprattutto il primo trailer di The Boys

Basata sull'omonima serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys segue le vicende di un gruppo di ragazzi che hanno il compito di controllare il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo qualora questi dovessero perdere il controllo delle loro azioni, il tutto in un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati a potere, fama e sesso.

Il ruolo di showrunner è stato affidato a Erik Kripke (Supernatural), con il cast che vanta la presenza di Karl Urban (Il Signore degli Anelli, Star Trek, Judge Dredd) che interpreterà il personaggio di Billy Butcher; insieme a lui troveremo anche Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito e Karen Fukuhara.