The Boys è la serie più vista su Prime Video nel 2022, il cast ringrazia i fan!

Dopo che Stranger Things è stato lo show più visto in streaming del 2022, analizzando la classifica stilata dall'agenzia Nielsen, specializzata in dati statistici, si può notare come ci siano anche due serie Prime Video: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e The Boys. Per questo, l'interprete di A-Train ha ringraziato i fan dello show.

La serie The Boys si è infatti piazzata all'11esima posizione di questa classifica, riuscendo a battere persino il kolossal Gli Anelli del Potere, tratta dalle opere di Tolkien e su cui Prime Video ha investito parecchie risorse (è stata la sua serie più costosa di sempre), che non è andato oltre la 15esima posizione.

I membri del cast di The Boys non ci hanno pensato due volte prima di riversarsi sui social per esprimere la loro gratitudine nei confronti del pubblico, che ha permesso questo eccezionale risultato. Le tre stagioni di The Boys hanno totalizzato 10.6 miliardi di minuti visualizzati, battendo altri show come The Umbrella Academy, The Last Kingdom e Gli Anelli del Potere (c'è da specificare che quest'ultima può contare finora solo su otto episodi, finendo per essere battuta facilmente da altre serie che hanno invece a disposizione già più stagioni).

"Grazie di cuore a tutti coloro che hanno guardato la terza stagione di @TheBoysTV", ha twittato Karl Urban, che interpreta Billy Butcher. "Gli ascolti Nielsen (sic) hanno appena incoronato The Boys come lo show numero 1 nel 2022 per @PrimeVideo e 11° in streaming con 10,6 miliardi di minuti visti Veramente sbalordito! Grazie e complimenti a @therealKripke e a tutta la produzione di Boys". Jessie T. Usher, che nella serie interpreta A-Train, ha aggiunto: "🔥🔥🔥 #1 su @PrimeVideo 2022 😭🙌🏾🙌🏾 @TheBoysTV fan siete i MIGLIORI in assoluto".

La quarta stagione di The Boys è attualmente in fase di riprese e Simon Pegg ha già concluso il suo lavoro sui nuovi episodi. La serie non vedrà solo il ritorno dei personaggi preferiti dai fan, ma anche l'apparizione di diversi volti nuovi. Tra i nuovi arrivi c'è anche l'ex star di Supernatural Jeffrey Dean Morgan, che finalmente si riunirà con Eric Kripke per prendere parte alla serie.

A proposito, avete già visto il primo teaser di The Boys 4? Diteci cosa ne pensate nei commenti!