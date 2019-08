The Boys: la serie è tra le più viste su Amazon a sole due settimane dall'uscita

The Boys si sta rivelando un grande successo per Amazon. La serie basata sull'omonimo fumetto di Darick Robertson e Garth Ennis, può annoverare produttori come Seth Rogen ed Evan Goldberg e attori quali Karl Urban, Elizabeth Shue e Jack Quaid ad impreziosire il cast e arricchire la trama con le loro brillanti performance.

Ora Amazon Prime Video sta raccogliendo i frutti di questo successo e ha svelato che The Boys è uno degli show più visti sulla propria piattaforma streaming in queste prime due settimane dall'uscita.

"Siamo entusiasti del fatto che The Boys abbia superato le nostre previsioni per la visione nelle sue prime due settimane ed è diventata una delle serie Amazon Original più seguite dai nostri clienti Prime Video" ha affermato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios "Questo crea grande slancio ed eccitazione mentre ci prepariamo per la seconda stagione".



The Boys è stato rinnovato per una seconda stagione prima ancora che la serie debuttasse su Amazon Prime Video, e la produzione è al lavoro per far uscire un nuovo entusiasmante ciclo d'episodi.

Lo showrunner Eric Kripke ha commentato il successo dello show:"Sono così entusiasta per la reazione alla prima stagione. E soprattutto, mi stimola ad impegnarmi e lavorare ancora di più per la seconda stagione. Non voglio che la seconda stagione diventi più grande, voglio che sia più profonda. Una stagione più intensa, più folle, più straziante, più guidata dai personaggi. Il mio unico obiettivo è rendere la seconda stagione migliore della prima stagione".

Nuovi personaggi dal fumetto arriveranno nella seconda stagione di The Boys; fumetto dal quale ha differito il finale della prima stagione dello show.