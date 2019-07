The Boys, Seth Rogen come l'Agente Coulson del MCU?

Uno dei più grandi punti di forza di The Boys, il nuovo show di Amazon Prime Video, è quello di essere in grado di riprendere mitologie di successo, ribaltarle e utilizzarle a suo favore. A tal proposito, per la sua seconda stagione si starebbe pensando a un ruolo à la Agente Coulson per uno degli showrunner, Seth Rogen.

Lo avrete già capito: The Boys è la serie tv sui supereroi meno eroi che si possano trovare in giro, e ciò non fa che aumentare il contrasto con "quelli veri", ovvero quelli di Casa DC e Marvel.

Ed è proprio citando questi ultimi che è stato possibile creare un divertente segmento nella prima stagione, nel quale si parlava del Vought Cinematic Universe (chiaro riferimento al Marvel Cinematic Universe), l'universo cinematografico della compagnia per cui lavorano i Seven, anche protagonisti di queste pellicole.

In questo ambito, Seth Rogen ha fatto una breve comparsa, ma Eric Kripke, sceneggiatore dello show (oltre che showrunner) avrebbe già anticipato un possibile coinvolgimento del collega nella seconda stagione, con un ruolo ben preciso: "Nella seconda stagione gireremo un film nel film (show) chiamato Dawn of the Seven. E stiamo tutti pensando che sarebbe davvero forte se Seth fosse uno dei personaggi principali di quella pellicola, magari come Agente Coulson del gruppo? Se i suoi impegni lo permetteranno, lo faremo".

Per chi non lo sapesse, l'Agente Coulson (Clark Gregg) è uno dei personaggi chiave del Marvel Cinematic Universe, in quanto funge da collante per le vicende dell'universo diegetico, comparendo sia nei film, che nelle serie tv, che nei fumetti targati MCU.

Sarebbe certo interessante (e esilarante!) vedere Rogen ricoprire un simile ruolo nel dissacrante show di Amazon. Non ci resta che sperare che i suoi impegni lo permettano.