The Boys, Seth Rogen più che convinto: 'La serie non esisterebbe senza i Marvel Studios'

Seth Rogen è immerso fino al collo nei prodotti di genere cinecomic in quanto nel corso della sua carriera ha lavorato come produttore e spesso sceneggiatore a serie come The Preacher e ovviamente The Boys, che negli anni è diventata la serie più vista su Amazon in assoluto. Rogen ha ammesso che senza i Marvel Studios la sua serie non esisterebbe.

In una nuova intervista concessa a Total Film, Rogen ha ammesso che The Boys "non esisterebbe e non sarebbe interessante" senza il Marvel Cinematic Universe, ma questo non significa che abbia guardato tutti i film della Marvel. L'attore ha dichiarato che, in quanto adulto e senza figli, trova difficile appassionarsi al MCU, poiché è un po' troppo "orientato verso" i bambini per i suoi gusti.

"Penso che Kevin Feige sia un uomo brillante, e penso che molti dei registi che ha assunto per fare questi film siano grandi registi", ha dichiarato Rogen. "Ma come persona che non ha figli... È [tutto troppo] orientato verso i bambini, sapete? Ci sono volte in cui me ne dimentico. Guarderò una di queste cose, da adulto senza figli, e penserò: 'Oh, questo non fa per me'".

Rogen ha voluto che la sua casa di produzione lanciasse The Boys anche perché si era reso conto che gli adulti non avevano film o serie basate sui fumetti con una prospettiva più matura. Questo non è un attacco alla Marvel, tuttavia.

"In verità, senza la Marvel, The Boys non esisterebbe e non sarebbe interessante. Ne sono consapevole", ha detto Rogen. "Penso che se ci fosse solo la Marvel [sul mercato], sarebbe un male. Ma chiaramente non è così. Un esempio che cito sempre è che c'è un momento della storia in cui un gruppo di registi si sarebbe seduto e avrebbe detto: 'Pensate che faremo mai più un film che non siano un western? Sono tutti western! I western dominano il cinema. Se non ha un cappello, una pistola e una carrozza, la gente non andrà più a vederlo'".

"La situazione, purtroppo, è che ora abbiamo due campi separati: c'è l'intrattenimento audiovisivo mondiale e c'è il cinema", ha aggiunto Rogen. "Di tanto in tanto si sovrappongono ancora, ma sta diventando sempre più raro. E temo che il dominio finanziario dell'uno venga usato per emarginare e persino sminuire l'esistenza dell'altro".

Attualmente sono in corso le riprese di The Boys 4, mentre nel corso di questo 2023 approderà in streaming anche lo spin-off Gen V.