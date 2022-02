The Boys: anche Seth Rogen, Simon Pegg e Kevin Smith nell'eccezionale cast di doppiatori!

Dopo l'esordio del primo trailer ufficiale di The Boys: Diabolical, la serie d'animazione che costituisce uno spin-off per l'irriverente serie di Amazon Prime Video, è stato annunciato anche il ricchissimo cast di doppiatori tra cui spiccano alcuni importanti attori tra nuovi arrivi e vecchie conoscenze della già molto apprezzata serie televisiva.

Se nel primo trailer di The Boys: Diabolical non siete riusciti a scovarli tutti, ve li presentiamo qui i doppiatori ufficiali della serie animata che arriverà sempre su Prime Video il 4 marzo prossimo. Eccoli elencati di seguito: Jason Isaacs, Aisha Tyler, Don Cheadle, Kumail Nanjiani, Awkwafina, Kieran Culkin, Seth Rogen, Evan Goldberg, Christian Slater, Justin Roiland, Andy Samberg, Kenan Thompson, Chace Crawford, Ilana e Eliot Glazer, Giancarlo Esposito, Kevin Smith, Ben Schwartz, Elisabeth Shue, Antony Starr, Simon Pegg, Michael Cera, Youn Yuh Jung e Nasim Pedrad.

Starr, Crawford, Esposito, Shue, e Pegg erano già apparsi in carne e ossa nel live-action The Boys e infatti riprenderanno i rispettivi ruoli già interpretati nella serie madre; tutti gli altri, invece, impersoneranno nuovi personaggi che faranno il loro esordio nella serie animata.

Annunciata solo lo scorso dicembre, The Boys: Diabolical sarà una serie antologica composta da otto episodi che dureranno tra i 12 ei 14 minuti ciascuno. Gli episodi saranno scritti dal co-creatore di The Boys Garth Ennis, Awkwafina, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Tutti gli otto episodi dello spinoff saranno resi disponibili alla data della premiere per la gioia del pubblico. Recentemente è stata anche svelata la data di uscita di The Boys 3, quest’anno i fan saranno accontentati con diversi prodotti dall’universo di The Boys.