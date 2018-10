The Boys, i Sette schierati nella nuova immagine ufficiale della serie Amazon Prime Video

Appena due giorni fa, dal New York Comic-Con, Amazon Prime Video ci ha regalato il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissima The Boys di Seth Rogen, Evan Goldberg ed Eric Kripke, tratta dall'omonimo fumetto capolavoro di Garth Ennis e Darick Robertson, che torna oggi a mostrarsi in una nuova immagine ufficiale.

Nella foto di oggi vediamo -esattamente come già fatto nel teaser trailer- i Sette, nell'economia del fumetto e anche della serie televisiva il gruppo di supereroi più famoso, potente e seguito del mondo di The Boys. Stando alle dichiarazioni di Kripke, i Sette giocheranno già inizialmente un ruolo centrale nella trama, che per chi non lo sapesse segue le vicende di questo gruppo segreto del governo americano che ha il compito di "rimettere in riga" e sistemare il caos generato dai supereroi, che no, a dispetto di quanto si possa pensare, non sono assolutamente gli eroi della storia.



In una decostruzione dissacrante, brutale e scorretta della figura stessa del supereroe, Ennis ci racconta infatti il mondo dietro le telecamere e i gesti eroici di questi potenti personaggi, che sono in realtà viziosi, maleducati, violenti, bulimici di attenzione e assolutamente impietosi.



Nella serie, il gruppo dei The Boys sarà formato da Billy Butcher (Karl Urban), Wee Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Female (Karen Fukuhara). Nel cast anche Simon Pegg, Erin Moriarty, Jennifer Esposito ed Elisabeth Shue. La serie debutterà su Amazon Prime Video nel 2019.