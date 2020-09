The Boys, Shawn Ashmore su chi vincerebbe in uno scontro tra l'Uomo Ghiaccio e Fiaccola

Supereroe vs. supereroe... Chi vincerebbe in uno scontro tra l'Uomo Ghiaccio e Fiaccola, i personaggi interpretati da Shawn Ashmore in X-Men e in The Boys? L'attore dice la sua in merito.

Ci sono alcuni attori che di supereroi se ne intendono, se non per altro, per il fatto che ne hanno interpretati diversi.

È il caso di Chris Evans (Captain America, La Torcia Umana), o di Ryan Reynolds (Lanterna Verde, Deadpool), ma è anche il caso di Shawn Ashmore, che dopo aver dato il volto al Bobby Drake/Uomo Ghiaccio dei film di X-Men, si è aggiunto alla seconda stagione di The Boys nel ruolo di Fiaccola (Lamplighter in originale).

Il suo debutto nello show è arrivato infatti in concomitanza con il sesto episodio disponibile da ieri su Amazon Prime Video.

Così, la domanda di rito per queste occasioni, è stata rivolta anche a lui: chi vincerebbe in uno scontro tra l'Uomo Ghiaccio e Fiaccola?

"Dunque, a essere onesti, penso che vincerebbe l'Uomo Ghiaccio. Credo che la vittoria sarebbe sua" afferma Ashmore, aggiungendo "Ma vi dirò questo, Fiaccola giocherebbe sporco. Per cui, potrebbe essere avvantaggiato. Non lo so. Se la mettiamo in termini di abilità e poteri, allora sicuramente l'Uomo Ghiaccio. Ma forse Fiaccola sarebbe più furbo e potrebbe sovrastarlo".

