The Boys, Shawn Ashmore sull'accendino di Fiaccola: 'Le incisioni hanno un significato'

Le future puntate di The Boys conterranno una scena epica con protagonista Stormfront ma non solo, visto che ci sarà spazio anche per Fiaccola (Lamplighter) e il suo minaccioso... accendino.

A preannunciarlo è lo stesso Shawn Ashmore, in un'intervista per Entertainment Weekly: "Nei futuri episodi ne sapremo di più sulla sua identità e sui gusti personali. L'accendino rappresenta un po' la sua posizione in questo mondo e quelle incisioni non sono casuali".

La scritta a cui fa riferimento è "Titty Commettee" e a questo punto è possibile che più di una sequenza sia dedicata a svelare il passato di Fiaccola, la sua complicata vita personale e il suo rapporto con quel particolare zippo, che deve aver sostituito l'appariscente fiaccola che il Super brandiva ai tempi in cui faceva parte dei Sette.

"Credo che il fatto che sia capace di fare le stesse cose con uno zippo e con quella gigantesca e ingombrante fiaccola dica molto su chi è ora rispetto a quando era nei Sette", ha concluso l'attore.

Avremo modo anche di esplorare la sua collaborazione con i Boys, e chissà se riuscirà a riconquistarsi la fiducia di Frenchie dopo il terribile omicidio commesso anni addietro. Ashmore ha inoltre detto la sua su di un ipotetico scontro tra Fiaccola e Uomo di Ghiaccio, personaggio da lui interpretato nel franchise degli X-Men.