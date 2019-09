The Boys: lo show Amazon sarebbe il più popolare tra quelli in streaming sui supereroi

Un dato molto importante riguarda The Boys, la serie tratta dall'omonimo fumetto e distribuita da Prime Video dallo scorso mese di luglio. Secondo quanto riporta Screenrant, The Boys sarebbe risultata la serie più popolare dedicata ai supereroi di qualsiasi altro show in streaming, anche di quelli Marvel finiti su Netflix.

Secondo un grafico di Parrot Analytics, The Boys ha prodotto circa 50 milioni di 'Demand Expression', ovvero quei dati che incrociano attività sulla piattaforma streaming, i social media, la condivisione di foto e l'attività sui blog.

Il dato di The Boys è ben al di sopra dei 20 milioni di Jessica Jones o i 15 milioni di Daredevil e Iron Fist.

Il picco raggiunto da The Boys si è registrato nella seconda settimana di programmazione, cosa mai avvenuta per uno degli show Marvel.



Il grande successo di The Boys è stato piuttosto inaspettato e gli spettatori hanno accolto con grande entusiasmo il punto di vista differente attraverso il quale la serie guarda al mondo dei supereroi.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Karl Urban ha aggiornato sulle riprese del secondo ciclo di episodi che vedrà il ritorno dei personaggi che hanno spopolato nella prima stagione, entrando nel cuore dei fan.

Eric Kripke, creatore dello show, qualche tempo fa ha confessato quale sia il motivo del successo dello show.

The Boys è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video con la prima stagione.