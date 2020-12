The Boys, lo showrunner avvisa: 'Nella terza stagione Black Noir sarà più presente'

Dopo la nostra notizia in cui abbiamo parlato del personaggio di Black Noir in The Boys, vi segnaliamo questa intervista ad Eric Kripke in cui discute del futuro del misterioso supereroe presente nello show di Amazon Prime Video.

Nel corso delle due stagioni precedenti abbiamo scoperto poco riguardo la vita di Black Noir, nonostante questo il personaggio mascherato è diventato in poco tempo uno dei più amati dai fan, ansiosi di conoscere qualche dettaglio in più su di lui. Sembra quindi che le prossime puntate inedite di The Boys saranno più incentrate su Black Noir, secondo quanto ci fa sapere lo showrunner Eric Kripke in una intervista concessa ai giornalisti di TV Line. Ecco il suo commento: "Esploreremo il personaggio nel corso della terza stagione, perché diamo sempre ai fan quello che vogliono".

Nathan Mitchell, l'interprete del personaggio, ha dichiarato di essere molto soddisfatto di Black Noir anche se non dovesse mai togliere la sua maschera, nascondendo così per sempre la sua identità ai numerosi appassionati dello show ispirato ai fumetti omonimi di Garth Ennis. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire quale sarà il futuro del personaggio, nel frattempo vi lasciamo con l'elenco dei nuovi personaggi di The Boys 3.