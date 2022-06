The Boys, lo showrunner Eric Kripke vuole introdurre un 'personaggio' amato dai fan

Se c'è una cosa su cui si può stare tranquilli con The Boys è il suo stretto legame con l'opera da cui è tratta, pur con le necessarie differenze di un adattamento: basti pensare al recente episodio 3x06 di The Boys, noto anche come "Herogasm". Ma lo showrunner Eric Kripke vorrebbe portare sullo schermo un altro popolare personaggio dei fumetti...

Prima di andare oltre con la lettura, vi avvisiamo che in questo articolo si citano avvenimenti delle recenti puntate di The Boys 3. Se non avete visto tutti gli episodi usciti finora, potreste incorrere in degli SPOILER!



Dopo aver dichiarato che Herogasm è l'episodio più esplicito della tv mainstream, il creatore della serie Amazon spera di portare sul piccolo schermo un altro personaggio dei fumetti già apparso in The Boys 3 in un breve cameo: si tratta di Jamie il criceto.



"Mi piacerebbe che il criceto tornasse" ha rivelato Erik Kripke in una recente intervista a TVLine. "Jamie viene dai fumetti e per ora lo avete visto solo in un cameo, ma è un personaggio davvero amato. Se riuscissi a trovare un modo per farlo tornare dalla Russia negli Stati Uniti, sarebbe bello riaverlo con noi".

Il criceto Jamie era già apparso nella quarta puntata di The Boys 3 attualmente in onda: nell'episodio i Boys si trovano in Russia e si infiltrano in un laboratorio scientifico dove trovano una tenerissima cavia da laboratorio con superpoteri, che non è altro che la versione live-action di Jamie il criceto.

"E' un personaggio molto presente nei fumetti" aveva già dichiarato Kripke in un'altra intervista, spiegando come è nata l'idea del cameo di Jamie. "Dunque quando abbiamo iniziato a lavorare sulla storia del laboratorio russo abbiamo pensato a quali test potessero fare lì dentro. E fin da subito aveva senso che ci fossero delle cavie e abbiamo detto all'unisono: 'Oddio, potrebbe essere Jamie! Possiamo introdurre Jamie!".

Nelle passate settimane, Kripke aveva anche rivelato di aver potuto lavorare a The Boys con la massima libertà creativa, senza mai ricevere un no da Amazon Prime Video: "Amazon non ci ha mai detto di no. Penso che ciò renda ancora più complesso il lavoro degli sceneggiatori, che devono far leva sul proprio senso di autocontrollo, che ci crediate o no".