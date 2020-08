The Boys: lo showrunner ha già in mente il finale, garantisce Seth Rogen

Mentre il pubblico attende i nuovi episodi di The Boys e mentre Amazon annuncia la terza stagione, lo showrunner Eric Kripke starebbe già pensando a come concludere il tutto.

A rivelarlo è Seth Rogen, produttore esecutivo all'interno della produzione: "Eric ha un finale in mente, di cui è soddisfatto. Ci sta lavorando sopra, ma so che spesso queste cose sono molto fluide".

Potrebbe essere un fatto positivo, visto che molte serie spesso si perdono per strada, allungando la trama a dismisura pur di inseguire il successo. Comunque sia, Rogen ha dichiarato che molte delle sue serie preferite sono state create senza un piano definito, ma ha ribadito che per quanto ne sa Kripke "ha gli occhi fissi su un finale e ha in mente un numero di stagioni preciso".

Ha concluso la sua intervista a GamesRadar dicendo che al contrario di altre serie, per le quali i produttori hanno facoltà di aggiungere stagioni in corso d'opera per sviluppare alcune idee, per The Boys lo showrunner "è stato molto sicuro nel pianificare la serie, il suo obiettivo era quello di creare un'esperienza che convincesse il pubblico".

La prima stagione ha messo tutti d'accordo e a giudicare dal nuovo avvertimento di Billy Butcher, ci aspettano grandi cose anche nella seconda, disponibile a partire dal 4 settembre 2020.