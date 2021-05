The Boys: lo showrunner promette una Stagione 3 fuori di testa!

Nuove anticipazioni dalla terza stagione di The Boys in arrivo prossimamente come sempre in streaming su Amazon Prime Video e a parlare stavolta è lo showrunner della serie che promette in un nuovo ciclo di episodi completamente fuori di testa, roba da far impallidire le già folli due stagioni appena trascorse. Scoprite cosa ha detto!

Scrivendo su Twitter, il creatore dello show e showrunner Eric Kripke ha rivelato di aver già visto la director's cut del primo episodio della nuova stagione e per svelare al mondo cosa ne pensa ha pensato bene di allegare al suo tweet la gif del povero personaggio di Goran Visnijc, Alastair Adana, nel finale della seconda stagione nel momento esatto in cui la sua testa esplode. Il suo commento è epico: "Questo è il vero momento esatto di me che guardo la director's cut dell'episodio 3x01. Penso vi aspetti qualcosa di davvero speciale. E folle. E speciale".

Allo stato attuale è difficile dire quando potrebbe arrivare la terza stagione della serie. Dato il rinnovo anticipato, sappiamo solo che la scrittura della stagione è partita la scorsa estate e il programma era quello di iniziare la produzione nei primi mesi del 2021, rendendo forse possibile un debutto per fine estate o inizio autunno, com’è stato per i precedenti capitoli. Al momento non abbiamo altre informazioni riguardo la data di uscita, quindi considerando anche i ritardi dovuti alla pandemia è possibile che la serie uscirà con qualche ritardo.

Invece sappiamo qualcosa di più sulla trama. "[I Boys] lavorano ufficialmente per la CIA, hanno un budget, uffici nel Flatiron. Vivono un’esistenza piuttosto stabile, ma ci sono ancora un paio di spade che pendono sulle loro teste, ovvero: è solo una questione di tempo prima che Patriota sbotti ed è solo questione di tempo prima che vengano a sapere qualcosa di terribile sulla Neuman. Saranno contenti quando la terza stagione inizierà, ma ovviamente non durerà molto."

Secondo quanto riportato da Laz Alonso, The Boys 3 sarà più sanguinosa che mai. Inoltre Jensen Ackles aveva già mostrato nei giorni scorsi il suo nuovo look, stupendo i fan abituati ad un aspetto estetico completamente differente dell'attore.