The Boys, lo showrunner racconta l'unica scena non approvata da Amazon

Rispondendo ai fan durante una sessione dell'Ask Me Anything di Reddit, lo showrunner Eric Kripke ha rivelato la scena di The Boys eliminata da Amazon perché ritenuta un po' "troppo" anche per uno show di quel tipo.

La sequenza in questione riguarda in particolare Homelander, il leader dei Sette interpretato da Anthony Star che incarna due icone come Superman e Captain America in una versione irriverente in pieno stile The Boys.

"C'era una scena per cui Amazon ha detto "C***O NO, la devi tagliare" ha detto Kripke in risposta ad un fan che ha chiesto quale scena eliminata dallo show avrebbe voluto che rimanesse. "Non sono riuscito a capire perché considerare qualsiasi altra cosa presente nello show, ma: Homelander, dopo essere stato spogliato dalla Stilwell nell'episodio 2, si trova davanti ad una delle aquile del Chrislet Building. Si tira giù i pantaloni e inizia a masturbarsi, borbottando 'Posso fare quello che voglio' più e più volte finché il tutto non culmina sopra tutta New York. L'abbiamo girata! Mio dio, Anthony è stato fantastico in quella scena. Amazon sembrava pensare che non fosse necessaria. Io pensavo dicesse qualcosa riguardo alla sua psicologia. Per essere chiari, sono stati fantastici, quella potrebbe essere l'unica battaglia che ho perso in tutta la prima stagione."

La buona notizia, dunque, è che a parte questa eccezione lo showrunner ha ottenuto il pieno controllo creativo della prima stagione. D'altronde con una seconda stagione già in programma i fan saranno contenti di sapere che Kripke lavorerà con un certa libertà creativa.

