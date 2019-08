The Boys: lo showrunner sul rapporto tra Billy e Hughie in vista della seconda stagione

La prima stagione di The Boys è uscita da poco su Amazon Prime Video ma lo showrunner Eric Kripke è già la lavoro da tempo sui nuovi episodi, visto il rinnovo ufficiale avvenuto ancora prima dell'esordio della serie.

Oltre ad aver rivelato i temi principali della già attesa seconda stagione, in una recente intervista con Entertainment Weekly Kripke ha anche anticipato come si evolverà il rapporto tra Billy Butcher (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid).

"C'è un modo in cui possiamo onorare i fumetti ma poi sottolineare che non hanno per niente una backstory simile, che loro invece pensavano di avere?" si è chiesto Kripke. "E se potessimo tirare un gancio sinistro come questo, potremmo davvero scioccare i lettori dei fumetti e allo stesso tempo presentare questa idea che i personaggi hanno molto in comune, all'improvviso si ritrovano in due situazioni differenti. Questo in che modo impatterà sulla seconda stagione?"

Ideata da Kripke insieme a Seth Rogen e Evan Goldberg, la prima stagione di The Boys ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica e dopo un inaspettato cliffhanger si prepara a tornare con una seconda stagione la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.

La serie è attualmente disponibile su Prime Video. Leggete la nostra recensione di The Boys.