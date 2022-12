The Boys, la sigla della serie Amazon in versione sit-com anni '90! Il video

L'account Twitter di Amazon Prime ha pubblicato un divertente video che mostra l'intro della serie The Boys in una versione particolarmente inedita, stile sit-com di fine anni '80 e inizio anni '90. Il filmato mostra la classica musica da situation comedy e ripropone alcune sequenze dello show per presentare i personaggi.

Creata da Eric Kripke per Amazon Prime Video, The Boys è una serie basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, e racconta le vicende dell'omonima squadra di agenti che cerca di combattere i supereroi che abusano dei propri superpoteri.



Lo show è giunto sinora alla terza stagione, distribuita su Prime la scorsa estate. In questo periodo è in corso la lavorazione del quarto ciclo di episodi.

Nelle nuove avventure ci sarà anche una new entry di lusso; Jeffrey Dean Morgan sarà in The Boys 4 ma il suo ruolo è talmente misterioso che anche i suoi colleghi di set ne sono all'oscuro.



Nel ricco cast della serie spiccano Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Karen Fukuhara e Antony Starr, con Erin Moriarty, Chace Crawford e Jessie T. Usher.

In attesa di vedere i nuovi episodi di The Boys potete godervi il rewatch dello show con le tre prime stagioni disponibili su Prime Video.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di The Boys 3, per prepararvi al meglio alla quarta stagione.