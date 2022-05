The Boys: Soldier Boy playboy come Iron Man in una foto dal set della terza stagione!

Il Soldier Boy di Jensen Ackles sta per unirsi ai protagonisti di The Boys nella terza stagione. Il personaggio è stato descritto come una versione analogica di Homelander, e sembra che avrà anche lo stesso successo del personaggio a giudicare dalla foto arrivata dal set della stagione 3!

L'immagine in questione è stata pubblicata da Eric Kripke, showrunner della serie, e mostra Soldier Boy in piedi su un palco rotondo, microfono in mano, mentre è circondato da un gruppo di ballerini. Questo momento ricorderà sicuramente qualcosa di molto specifico ai fan della Marvel: lo Stark Expo del film Iron Man 2 datato 2010, in cui Tony Stark/Iron Man di Robert Downey Jr. fa il suo grande ingresso ed è circondato da ballerini proprio come Soldier Boy.

Una cosa che non ci stupisce, perché The Boys ha sempre preso di mira la Marvel e la DC con la sua satira pungente, e lo stesso personaggio interpretato da Ackles è una parodia proprio di un supereroe del MCU: Captain America. Infatti Soldier Boy, proprio come Cap, è un veterano della Seconda Guerra Mondiale che non è invecchiato da quando il conflitto è terminato oltre 70 anni fa. Ma Ackles ci tiene a precisare che "è un nonno" da un punto di vista di idee.

Curiosi di vedere Soldier Boy in azione? Ormai manca pochissimo! Intanto potete dare un'occhiata in fondo all'articolo alla foto pubblicata dallo showrunner.