The Boys, lo spassoso doppiaggio della star di LOL Maccio Capatonda!

Maccio Capatonda ha abituato i suoi fan a sketch esilaranti e gag incredibili. Sono famosi le sue parodie dei trailer cinematografici e quindi non stupisce che anche per il piccolo schermo Maccio abbia qualcosa da proporre. In un video pubblicato da Amazon, il comico di LOL 2 - Chi ride è fuori si diverte a doppiare The Boys.

La terza stagione sarà presto disponibile su Amazon Prime Video dall'estate e nel frattempo Maccio Capatonda ha deciso di intrattenere i fan della serie con un doppiaggio ad hoc, proprio com'è nel suo inconfondibile stile.



Dopo aver riproposto le gag dei trailer anche in LOL 2 - Chi ride è fuori, programma proprio vinto da Maccio in finale con Virginia Raffaele, il comico si presta a questo nuovo spassoso video.

Chiaramente il video sarà apprezzato anche e soprattuto dai fan di Maccio Capatonda, che ormai da anni seguono le sue 'gesta' in tv e al cinema.



The Boys tornerà nel corso dell'estate, con nuove avventure che riguardano il gruppo di supereroi creati da Garth Ennis nel suo omonimo fumetto.

Nel cast della stagione ci saranno Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie Usher e Laz Alonso.



Sul nostro sito scoprite tutte le ultime novità crude e violente del trailer di The Boys 3, capace di aumentare ulteriormente l'hype dei fan nei confronti dei nuovi episodi.