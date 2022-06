The Boys, altri spin-off in arrivo? La risposta degli Amazon Studios

Il grande successo di The Boys non accenna a diminuire, e mentre Amazon annuncia una quarta stagione dello show, c'è chi si chiede se arriveranno anche altri spin-off. E allora vediamo qual è la risposta dell'Head of global television degli Amazon Studios Vernon Sanders.

Dopo il rinnovo di The Boys per una quarta stagione, è lecito pensare che una serie che sta riscuotendo un tale successo critico e popolare possa dare vita ad ancora più opportunità di intrattenimento oltre quelle già in cantiere (lo spin-off animato The Boys presents Diabolical e lo spin-off live-action ambientato al college).

E stando ai piani alti (Sanders) "c'è assolutamente una possibilità".

"Eravamo elettrizzati quando abbiamo lanciato Diabolical, abbiamo pensato che fosse una doppia opportunità, perché per prima cosa avrebbe tenuto intrattenuti i fan fino all'uscita di The Boys, e avrebbe fatto salire l'hype per i nuovi episodi; e poi volevamo vedere se potevamo avere un'altra opportunità una volta che la serie madre avrebbe fatto ritorno, e stiamo vedendo molta partecipazione e una crescita dell'interesse da parte dei fan. Abbiamo decisamente già parlato di quale potrebbe essere il passo successivo" ha spiegato infatti ai microfoni di Deadline.

"Siamo davvero entusiasti [dello spin-off live-action già in produzione], il girato giornaliero è davvero grandioso, e siamo elettrizzati per il cast che abbiamo. È assolutamente The Boys, è parte dello show, ma credo che l'altro motivo per cui siamo così entusiasti è che è davvero diverso, a modo suo" ha poi continuato, facendo riferimento alla serie spin-off attualmente in produzione "È stato sicuramente un percorso lungo e difficile, e devo ammettere che quando Eric Kripke è venuto a proporci l'idea, eravamo così eccitati all'idea, per il suo potenziale, che gli abbiamo detto di far sì che fosso pronto due anni prima del previsto. Eric è stato fantastico, e ci ha suggerito dei grandi showrunner".

"Ci sono altre idee oltre quelle per gli show che abbiamo. Ma vogliamo prenderci i nostri tempi" ha concluso, infine "Il lancio di questa nuova stagione ci ha davvero colpito, e non mi sorprenderei se si parlasse di altro, ma al momento siamo concentrati sul rendere questo show il miglior prodotto possibile, come ci aspetterebbe del resto, e per ora siamo sulla strada giusta".

E voi, che spin-off di The Boys vorreste vedere? Fateci sapere nei commenti.