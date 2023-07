The Boys, lo spin-off Gen V ha una data d'uscita!

Lo spin-off di The Boys: Gen V sarà ancora più scioccante: parola di Seth Rogen, co-autore e produttore esecutivo dell'attesissima nuova serie TV targata Prime Video che si svolgerà sempre sotto l'occhio attento della Vought. Dopo i primi rumor, è stata svelata finalmente la data di uscita dello spin-off di The Boys.

Durante il Comic-Con di San Diego, infatti, Amazon ha svelato che Gen V arriverà sulla piattaforma di streaming il 29 settembre dando finalmente un calendario per il debutto concreto del primo progetto di espansione dell'universo di The Boys. Ovviamente non mancheranno alcuni attori della serie madre come Jessie T. Usher (A-Train) PJ Byrne nei panni del regista Adam Bourke e Colby Minifie come l'iconica Ashley Barrett di Vought.

Gen V segue le vicende di giovani eroi che si inseriscono nel mondo degli eroi adulti e se siete fan di The Boys non potete che immaginare fin dove potrebbero spingersi e soprattutto quanto sangue sono pronti a versare come ribadito dal capo della sezione televisione di Amazon Vernon Sanders: "Ci sono tanti collegamenti con The Boys e il cast è stato un po' disseminato con cura per tutta la stagione. Quindi ci sono un sacco di Easter Egg che penso i fan adoreranno. Ed è un'ottima combinazione di critica sociale, sangue, c'è molto sangue, un mistero davvero figo".

Nell'attesa di scoprire come i giovani eroi della Gen V influenzeranno le prossime missioni dei The Boys potete dare un'occhiata al trailer pieno zeppo di sangue di The Boys: Gen V.