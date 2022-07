The Boys, ecco il titolo del primo spin-off live-action: i dettagli

E' ufficiale: sarà Gen V il titolo del nuovo spin-off di The Boys, finora noto con il nome provvisorio di The Boys presents: Varsity. Tra le tante novità su questo nuovo progetto guidato da Eric Kripke, abbiamo finalmente il titolo ufficiale dello spin-off ambientato in un esclusivo college per giovani supereroi.

Nel video promozionale pubblicato sui canali social di The Boys (che potete vedere a fine articolo) il cast di Gen V si presenta e annuncia il titolo del nuovo show del quale ha ufficialmente preso il via la produzione!

"Sarà un rollercoaster" dice Lizze Broadway nel video, mentre Jaz Sinclair aggiunge: "Sarà uno show pieno di sangue, budella e tutto il resto. Ma ci saranno anche l'amore, bellissime relazioni e tonnellate di azione e di supereroi".

Ambientato nell'unico college d'America riservato ai giovani supereroi (e gestito dalla Vought International), Gen V promette di essere uno show vietato ai minori che esplorerà le vite dei giovani supereroi in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali. Uno show che la stessa Prime Video ha annunciato come: "in parte college show, in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys".

Di recente, lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha rivelato che ci saranno dei crossover tra Gen V e The Boys: infatti, nella serie spin-off alcuni eventi della stagione 3 di The Boys faranno da sfondo alle vicende dei ragazzi, mentre ciò che succederà nell'atteso spin-off sarà ripreso nella stagione 4 di The Boys che presto entrerà in produzione.

Michele Fazekas e Tara Butters sono le due showrunner che guidano il team di produttori esecutivi composto da Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr. La serie è prodotta dai Sony Pictures Television Studios e dagli Amazon Studios in collaborazione con Kripke Enterprises, la Point Grey Pictures di Rogen e Goldberg e da Original Film.