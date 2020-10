The Boys, lo spin-off sarà una parodia degli X-Men: nuovi dettagli!

Qualche giorno fa è stato annunciato a sorpresa uno spin-off di The Boys, che come noto sarà ambientato nell'unico college americano pensato esclusivamente per giovani supereroi gestito dalla Vought International.

La serie è descritta in parte come una serie teen e in parte come Hunger Games e, secondo quanto riferito, manterrà il "cuore, la satira e la volgarità" della serie madre. Sebbene lo spettacolo sia principalmente una nuova creazione, il creatore di The Boys Eric Kripke ha rivelato da quale parte della serie a fumetti trarrà ispirazione quando inizieranno a lavorarci.

"Direi che lo spin-off sarà vagamente ispirato ad un elemento già presente nei fumetti, ovvero i G-Men", ha detto Kripke a TheWrap. "Abbiamo usato quelle storie come punto di partenza, un po' come abbiamo fatto con The Boys, dove in un certo senso prendiamo un'idea iniziale e poi la sviluppiamo a seconda delle nostre necessità".

Per chi non avesse familiarità con i fumetti originali di Garth Ennis e Darick Robertson, i G-Men rappresentano una parodia degli X-Men della Marvel presenti nel mondo della serie a fumetti.

"Stavamo parlando del fumetto e ci siamo imbattuti in questa idea ed eravamo così entusiasti che l'abbiamo proposta ad Amazon", ha aggiunto Kripke. "Perché pensiamo che ci sia una reale opportunità di esplorare un'altra parte del mondo Vought. Ma probabilmente, cosa più importante, l'opportunità di fare uno spettacolo che non si vede spesso, portare le atmosfere di The Boys all'interno di un college. E in questo modo affrontare davvero i problemi di un college reale ed esplorare cosa significa avere quell'età."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Boys 2x7.