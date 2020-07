The Boys, stagione 2 all'insegna dell'attualità: parlerà di razzismo e supremazia bianca

Arriverà il prossimo 4 settembre su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Boys, la fortunata serie già rinnovata per la terza stagione. I nuovi episodi, a quanto pare, affronteranno tematiche che negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono di grande attualità, specialmente alla luce dell'omicidio di George Floyd e di tutto ciò che è seguito.

Il creatore della serie Eric Kripke, infatti, è intervenuto giovedì insieme al cast al Comic-Con: At Home, e parlando di cosa c'è da aspettarsi dalla seconda stagione di The Boys ha rivelato: "Ci occuperemo della supremazia bianca nella stagione 2, ci occuperemo del nazionalismo bianco nella stagione 2, ci occuperemo di razzismo sistemico nella stagione 2, e di tutte quelle cose che fanno davvero schifo."

Kripke ha poi continuato parlando dei tre capisaldi della serie: "I personaggi forti in primis, poi la follia, cose che abbiamo, e poi se possiamo inserirci in alcune rivelazioni o discussioni sul mondo reale lo faremo anche noi, e lo vedrete nella seconda stagione."

Anche Aya Cash, che interpreta il villain Stormfront nella seconda stagione di The Boys, ha parlato di quanto la serie sia attuale: "Quello che penso sia fantastico di The Boys è che è così attuale. E ho avuto modo di vedere alcuni episodi, quindi parlo da fan. Ciò che amo di tutti i libri di fantascienza e dei fumetti è che ci consentono di esaminare i problemi attuali con una sorta di distanza che ci consente di vederli più chiaramente."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nuova clip della stagione 2 di the Boys.