The Boys, nella stagione 3 ci sarà Jeffrey Dean Morgan?

Anche se ancora non è stata pubblicata la seconda stagione su Amazon Prime Video, Erik Kripke guarda avanti e pensa già alla terza stagione di The Boys 3. Con un post su Twitter che sta facendo molto discutere, lo scorso gennaio ha addirittura già lanciato la possibilità di includere Jeffrey Dean Morgan nel cast della serie.

All'inizio di quest'anno, il villain di The Walking Dead aveva espresso tutto il suo amore per la prima stagione di The Boys e aveva ammesso di attendere con impazienza la fine della produzione della seconda stagione. Morgan ha anche continuato dicendo che avrebbe tanto desiderato apparire accanto ai protagonisti della serie, Antony Starr e Karl Urban.

Beh secondo insistenti rumor questo sogno potrebbe diventare realtà, complici soprattutto le parole di apprezzamento di Kripke che, ha pubblicamente ammesso che avrebbe molto gradito la presenza di Morgan nello show.

I due hanno già lavorato insieme durante la produzione di Supernatural, dove Morgan è apparso in quasi due dozzine di episodi nel corso dei 15 anni dello show. e condividono un rapporto di immenso rispetto e stima reciproca. Non possiamo sapere cosa deriverà da queste parole e se Jeffrey una volta entrato a far parte del cast di The Boys avrà un breve cameo o un ruolo ricorrente più serio.

Certo è che sono molto insistenti le voci circa l'addio di Jeffrey Dean Morgan a The Walking Dead. Se ciò dovesse accadere, l'interprete di Negan sarebbe sicuramente più libero per nuovi impegni lavorativi, tra cui potrebbe rientrare anche la terza stagione di The Boys. Staremo a vedere.