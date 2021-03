The Boys, la stagione 3 sembra una reunion di Supernatural: arrivano anche tre produttori

Cresce l'attesa tra i fan per la terza stagione di The Boys, una delle serie più apprezzate su Amazon Prime Video. Come sappiamo, una delle novità più importanti è l'arrivo di Jensen Ackles nel cast, che ritroverà così Eric Kripke, già creatore di Supernatural. Non saranno però gli unici reduci dalla longeva serie targata The CW.

Lavoreranno infatti alla terza stagione di The Boys anche Meredith Glynn e David Reed, che saranno tra i produttori esecutivi, e Jim Michaels nel ruolo di co-produttore esecutivo.

Si ricompone così un pezzo della stanza degli sceneggiatori di Supernatural, di cui Meredith Glynn ha fatto parte dal 2016 fino alla conclusione nel 2020. David Reed è invece stato coordinatore alla sceneggiatura della serie tra il 2009 e il 2012, mentre Jim Michaels è stato produttore e co-produttore esecutivo dal 2009 al 2020.

"Penso che chiunque si aspetti che Jensen si presenti e faccia il bravo ragazzo rimarrà deluso, ve lo dico" ha spiegato Eric Kripke a Variety qualche tempo fa, parlando di Soldier Boy, il personaggio dell'interprete di Dean Winchester in Supernatural. "Nei fumetti è solo un po' maldestro e sottomesso a Patriota [...] proviene da un'epoca diversa, ma ha l'ego e l'ambizione, e si presenta in modo diverso."

In attesa di altre novità sulla terza stagione di The Boys, puoi dare un'occhiata ai poster ufficiali di Dawn of the Seven.