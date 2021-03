The Boys: nella stagione 3 ci sarà spazio per Stormfront? Ecco la risposta di Aya Casch

La seconda stagione di The Boys è stata come ormai ben sapete un enorme successo. Con il suo approccio irriverente e dissacratorio, la serie Amazon è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica anche per la presenza di alcuni personaggi davvero ben costruiti.

Uno di questi è sicuramente Stormfront, la villain che sa come sfruttare i social network per aumentare l'interesse mediatico sul suo conto. Dopo il finale della seconda stagione di The Boys, in molti si domandavano se avremmo ancora visto questa supercattiva e ora, una risposta ufficiale ci giunge proprio dalla sua interprete Aya Cusch.

In una recente intervista l'attrice ha infatti dichiarato: "Mi piacerebbe sapere se tornerà anche lei. Per ora io non parteciperò alla nuovastagione. Per il momento sono nel nuovo show di FOX chiamato This Country. Il mio contratto con The Boys era solo per un anno, quindi chi lo sa? Forse possono riprodurre le mie fattezze in CGI. Chi lo sa...".

Insomma stando alle parole dell'attrice, nella terza stagione di The Boys non ci sarà spazio per Stormfront. Aya Cusch ha però aggiunto che qualora ce ne fosse la possibilità, ritornerebbe senza esitazione nella serie Amazon: "Ho avuto un’esperienza fantastica con The Boys. Anche se solo per un anno, ma mi piacerebbe tornare. Se gli scrittori hanno qualcosa per me, io voglio assolutamente esserci. Io penso che la storia di Stormfront sia stata racconta veramente bene, intendo il suo arco narrativo e tutto ciò che è successo, però se loro mi vogliono indietro, io arrivo in un secondo".

Voi cosa ne pensate delle sue dichiarazioni? Diteci la vostra nei commenti.