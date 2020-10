The Boys, nella stagione 3 potrebbe tornare anche Love Sausage

Love Sausage è stato protagonista di una delle scene più esilaranti di The Boys 2, stagione arrivata oggi alla sua conclusione con l'uscita dell'ottavo episodio, e stando al creatore e showrunner Eric Kripke ci sono buone possibilità anche per un suo ritorno nei prossimi episodi della serie Amazon.

Interpretato da Andrew Jackson, il supereroe superdotato ha lasciato un ricordo indelebile nella mente di Latte Materno, che a quanto pare potrebbe avere nuovamente con il suo gigante organo riproduttivo nella confermata terza stagione.

"Prestate tutti attenzione alla reazione di Laz Alonso mentre vi dico questo: la scorsa settimana uno sceneggiatore mi ha suggerito che potrebbe non essere stato l'ultimo incontro tra Latte Materno e Love Sausage. Ne stiamo parlando, c'è una conversazione in atto" ha dichiarato Kripke durante il panel virtuale nel New York Comic-Con, scatenando una reazione divertita da parte dello stesso Alonzo, che ha ribattuto con: "Dai amico. Sai cosa? A me sta bene. Voglio riaverlo indietro."

Vi ricordiamo che tra le new entry più attese del prossimo arco narrativo c'è anche la star di Supernatural Jensen Ackles, che si unirà al cast dello show nel ruolo di Soldier Boy. Stando al alcune indiscrezioni, dovrebbe fare il suo debutto anche Supersonic, anche se non sappiamo da quale attore verrà eventualmente interpretato.

