The Boys, una star dello show tornerà anche nella terza stagione?

È da oggi disponibile su Amazon Prime Video il finale della seconda stagione di The Boys, e se lo avete già visto, avrete forse interesse nel proseguire con la lettura per scoprire quale star dello show potrebbe (o meno) fare ritorno nella terza stagione.

Il series finale della seconda stagione di The Boys non ha deluso le aspettative dei fan dello show, ed è stato in grado di concludere al meglio gli archi narrativi che hanno caratterizzato i precedenti episodi, pur lasciando intravedere spunti per il futuro.

Tra i momenti shock del finale, però, c'è stata anche la violenta dipartita di Stormfront (Aya Cash), neutralizzata da un attacco di Ryan (Cameron Crovetti), nel tentativo di liberare la madre (Shantel VanSanten) dalle grinfie della supereroina.

Ora, non sappiamo con certezza che fine abbia fatto davvero Stormfront, ma ad ogni modo sarebbe legittimo farsi domande su una sua possibile presenza nella prossima stagione.

"Ho avuto un'esperienza fantastica sul set di The Boys. Il mio contratto ha sempre avuto un anno di validità, quindi chi può dirlo?" ha dichiarato la Cash ai microfoni di Comicbook.

"Se gli sceneggiatori avranno qualcosa per me, contatemi già lì. Credo che la storia di Stormfront sia stata raccontata molto bene, e l'arco narrativo sia stato piuttosto esaustivo, ma se mi volessero ancora, tornerei in un secondo" conclude.

E voi, che ne pensate? Vorreste rivedere Stormfront nella terza stagione di The Boys? Fateci sapere nei commenti.